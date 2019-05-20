GNÇ’liler’den 100'üncü yıla özel dijital Türkiye haritası

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell'in GNÇ uygulamasını kullanan gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılında bir ilki gerçekleştirdi. GNÇ uygulaması üzerinden gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen 300 bini aşkın genç, adlarını soyadlarını ve memleket bilgilerini girerek Türkiye'nin en genç dijital haritasını oluşturdu. Uygulama üzerinden haritaya cep telefonlarından ışıklı imzalarını da bırakan gençler, geleceğe unutulmaz bir dijital eser bırakma şansına sahip oldu.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gerçekleştirilen etkinlik ve kampanya sayesinde Türkiye'nin en genç dijital haritasına imza atan gençler, GNÇ uygulamasına girdiklerinde video üzerinden dijital haritayı da görebiliyor. GNÇ, haritaya katkı sağlayan gençlere ayrıca bir de sürpriz hazırladı. Buna göre ilk 100 bin genç haftalık 1 GB kazandı. İlk 100 binin dışında kalan gençlere ise uygulama içinde bulunan ÇATLAT özelliği kapsamında ek GB kazanma hakkı tanındı. Ayrıca 19 Mayıs'ta sunulan ek çatlatma hakkıyla da gençler 8GB'a kadar internet kazanma şansı elde etti.