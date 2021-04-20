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Giriş Tarihi: 20.4.2021 21:51 Son Güncelleme: 20.4.2021 21:56

Teknoloji devi yeni ürünlerini tanıttı

Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı

Dünyanın en bük teknoloji firmalarından biri olan , düzenlediği ile yeni ürünlerini tanıttı.  Yeni çipli 24 inç iMac'ın başlangıç fiyatı 14 bin 499 lira olurken, en pahalı iMac 18 bin 889 liradan satılacak. Lansmanda iPad Pro'nun Türkiye fiyatı da açıklandı. 11 inç iPad 8 bin 599 lira olarak satışa sunulurken, 12.9 inç iPad 11 bin 999 lira olacak.

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlik koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirirken, şirken yeni ürün ve servislerini tanıttı.

AİRTAGS'LERİN FİYATI 29 DOLARDAN BAŞLAYACAK

Lansmanda tanıtılan servislerden biri Apple Podcasts oldu. Öte yandani Phone 12'nin rengi de belli oldu. Bu yıl mor renk de kullanılacak. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada tanıtıldı. Airtags'lerin fiyatı 29 dolardan başlayacak.

FACETİME HD KAMERA VAR

M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaz FaceTime HD kamera ile geliyor.

CİHAZDA 6 HOPARLÖR VAR

Apple bu kamerayla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' ifadesine yer verildi. Ayrıca cihazda 6 hoparlör bulunuyor.

EN PAHALI İMAC 18 BİN 889 LİRA

Yeni Apple M1 çipli 24 inç iMac'in başlangıç fiyatı ise 14 bin 499 lira. En pahalı iMac'in fiyatı ise 18 bin 889 lira. Cihazlar 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak.

M1 İŞLEMCİLİ İPAD TANITILDI

Apple ayrıca Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkardı. Klavyede touch ID özelliği dikkat çekti. Lansmanda yeni M1 işlemcili iPad de tanıtıldı.

İPAD PRONUN TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Yeni iPad 2TB'lık bir hafızaya sahip. Ayrıca iPad Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. 11 inç iPad 8.599 TL, 12.9 inç iPad 11.999 TL.

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Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı
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