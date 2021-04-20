Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı

FACETİME HD KAMERA VAR

M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaz FaceTime HD kamera ile geliyor.