Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlik koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirirken, şirken yeni ürün ve servislerini tanıttı.
AİRTAGS'LERİN FİYATI 29 DOLARDAN BAŞLAYACAK
Lansmanda tanıtılan servislerden biri Apple Podcasts oldu. Öte yandani Phone 12'nin rengi de belli oldu. Bu yıl mor renk de kullanılacak. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada tanıtıldı. Airtags'lerin fiyatı 29 dolardan başlayacak.
FACETİME HD KAMERA VAR
M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaz FaceTime HD kamera ile geliyor.
CİHAZDA 6 HOPARLÖR VAR
Apple bu kamerayla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' ifadesine yer verildi. Ayrıca cihazda 6 hoparlör bulunuyor.
EN PAHALI İMAC 18 BİN 889 LİRA
Yeni Apple M1 çipli 24 inç iMac'in başlangıç fiyatı ise 14 bin 499 lira. En pahalı iMac'in fiyatı ise 18 bin 889 lira. Cihazlar 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak.
M1 İŞLEMCİLİ İPAD TANITILDI
Apple ayrıca Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkardı. Klavyede touch ID özelliği dikkat çekti. Lansmanda yeni M1 işlemcili iPad de tanıtıldı.