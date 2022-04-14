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Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:23 Son Güncelleme: 14.4.2022 14:08

Elon Musk'tan büyük teklif!

Elon Musk’tan büyük teklif!

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için teklif sundu.

Elon Musk, Twitter hisselerinin tamamını hisse başına 54,20, toplamda 43 milyar dolara yakın fiyatla satın almayi teklif etti. Musk, Twitter hisselerini satin alma teklifini dün gönderdiği bir mektupla iletti, mektupta "Bu benim en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta satın alma teklifini sunan Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini dün gönderdiği bir mektup ile iletti.

Şirket'in tek bir kişiye ait hale gelmesinin gerektiğini savunan Musk, Twitter'ı alırsa borsadan çıkaracağını belirtti. Musk, satın alma teklifinin reddedilmesi durumunda Twitter üzerindeki hisseleri üzerine yeniden değerlendirmeler yapacağını vurguladı.

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Elon Musk'tan büyük teklif!
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