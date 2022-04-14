Elon Musk’tan büyük teklif!

Elon Musk, Twitter hisselerinin tamamını hisse başına 54,20, toplamda 43 milyar dolara yakın fiyatla satın almayi teklif etti. Musk, Twitter hisselerini satin alma teklifini dün gönderdiği bir mektupla iletti, mektupta "Bu benim en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta satın alma teklifini sunan Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini dün gönderdiği bir mektup ile iletti.

Şirket'in tek bir kişiye ait hale gelmesinin gerektiğini savunan Musk, Twitter'ı alırsa borsadan çıkaracağını belirtti. Musk, satın alma teklifinin reddedilmesi durumunda Twitter üzerindeki hisseleri üzerine yeniden değerlendirmeler yapacağını vurguladı.