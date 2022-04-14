Yeni güncelleme ile iPhone ve iPad’lerde video düzenlemek artık çok kolay!

iMovie 3.0 sürümü ile birlikte Magic Movie ve Storyboard özelliği eklendi. Hayatı kolaylaştıran bu güncellemeyle birlikte video oluşturmak herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş haline geliyor. 20 farklı şablon seçeneği bulunan Storyboard, içerik oluşturma kısmını herkes için kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar okul gezileri, vloglar ya da aile tatilleri gibi birçok farklı videoyu birleştirerek değişik fontlar, renkler, filtreler gibi seçeneklerle birlikte videolara müzikte ekleyebiliyor. Storyboard'ta bulunan 20 şablonun içerisinde yemek pişirme, soru- cevaplar, ürün incelemeleri, haber raporları veya oyun oynama gibi birçok video türü kullanıcı deneyimine sunuluyor. Buna ek olarak çekim listeleri, açıklayıcı resimler ve video kliplerinin nasıl çekileceğine dair bilgilendirmeler ve önerilerin de olacağı bu güncellemede oluşturulan film şeridinde yeni çekimler eklenebilecek, sıralanabilecek ve silinebilecek.