YouTube Shorts’a yeni güncelleme: Görüntü alabilme özelliği geliyor

'The Verge' sitesinde yayınlanan bloğa göre kullanıcılar Shorts formatında videolardan ses alma iznine ek olarak görüntü almalarına da izin verilecek.

Mevcut bir videodan 1 ila 5 saniye arasında görüntü alan kullanıcılar izleyicileri orijinal videoya yönlendiren bağlantı da ekleyecek. Videoların büyük kısmı Shorts'ta kullanıma açık. Ancak kullanıcılar videolarının Shorts formatında kullanımını engelleyebiliyor.

Önümüzdeki hafta iOS'ta kullanıcılara sunulacak bu hizmet Android kullanıcılarını bir süre daha bekletecek.

Bu yeni Shorts özelliği ilk olarak önümüzdeki haftalarda iOS'te kullanıcılara sunulacak. Android kullanıcılarının ise biraz daha uzun süre beklemesi gerekecek.

Buna ek olarak artık Shorts videoları artık web ve tabletlerde de izlenebilecek. Masaüstü sitesinde ve tablet uygulamasında Shorts sekmesi önümüzdeki haftalarda görünür hâle gelecek.