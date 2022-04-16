Elon Musk’a yeni sosyal medya platformu teklifi!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınan SpaceX kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter ile başını derde sokmuştu. Geçtiğimiz hafta Twitter'dan büyük bir hisse alarak platformun en büyük yatırımcı haline gelen Musk, yönetim kurulunda olma kararından vazgeçmişti. Bu şaşırtıcı kararın ardından Twitter'ın tamamını 43,4 milyar dolara satın almak isteyen Musk'ın teklifine sıcak bakmayan Twitter, 'Zehir Hapı' uygulama kararı almıştı.

Teklifine olumsuz dönüş yapılması durumunda 'B' planı olduğunu söyleyen Musk'a popüler bir kripto para biriminin kurucusu olan Cardano (ADA)'nun kurucusu Charles Hoskinson merkeziyetsiz bir sosyal medya kurma teklifiyle geldi. Hoskinson atmış olduğu bir tweette "Elon, eğer Twitter teklifini reddederse bana ulaş. Seninle birlikte merkeziyetsiz bir platform kurmak beni mutlu eder" teklifini belirtti.

Teklifin gerçekçiliği kullanıcılar tarafından tartışılsa da Musk'ın sosyal medya platformlarındaki ifade özgürlüğü konusunda olan düşüncelerine karşılık "daha özgür" bir sosyal medya ihtiyacından bahsediliyor.