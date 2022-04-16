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Giriş Tarihi: 16.4.2022 09:56

Salvador Dalí’nin eserleri NFT olarak satışa sunuluyor

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Salvador Dalí’nin eserleri NFT olarak satışa sunuluyor

Sürrealizmin en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol ressam ve heykeltıraş Salvador Dalí’nin eserleri de NFT dünyasına giriş yaptı.

Dalí'nin sanat koleksiyonlarından birini barındıran Dalí Universe, klasik sanat eserlerini modern çağın koleksiyoncularıyla tanıştırma amacıyla hizmet veren Artcapy ile bir işbirliği yaptı. Dalí Universe, 2000 yılında Londra'da açıldı ve ağırlıklı olarak heykellerden oluşan Salvador Dalí'nin eserlerinin bir koleksiyondur. Küratörlüğünün Benjamino Levi'nin yaptığı Dalí Universe, kalıcı olarak Parise taşınmıştır.

Artscapy, Dalí Universe işbirliği ile ortaya bir NFT koleksiyonu çıktı. Çıkan NFT'lerin tanesi 30 dolardan satışa sunuldu. sekiz ikonik heykelinin özgün, sınırlı sayıda dijital versiyonu tasarlandı Satışa sunulan NFT'ler arasında Dalí'nin 'Dance of the Time III', 'Lady Godiva' ve 'Nobility of Time' gibi ikonik eserleri de yer aldı. Her bir eser 9.999 adetle sınırlı olacak şekilde satışa sunuldu. Bu NFT'ler yalnızca kripto para ile değil, geleneksel yöntemlerle de satın alınabilecek.

NFT eserlerden elde edilen gelirler, Dalí Univers'e aktarılacak. Elde edilen gelirler Salvador Dalí'nin eserlerinin korunmasına destek verecek.Bu işbirliğinin bir diğer hedefi ise modern çağın yeni koleksiyoncularına ulaşmak.

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Salvador Dalí’nin eserleri NFT olarak satışa sunuluyor
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