Salvador Dalí’nin eserleri NFT olarak satışa sunuluyor

Artscapy, Dalí Universe işbirliği ile ortaya bir NFT koleksiyonu çıktı. Çıkan NFT'lerin tanesi 30 dolardan satışa sunuldu. sekiz ikonik heykelinin özgün, sınırlı sayıda dijital versiyonu tasarlandı Satışa sunulan NFT'ler arasında Dalí'nin 'Dance of the Time III', 'Lady Godiva' ve 'Nobility of Time' gibi ikonik eserleri de yer aldı. Her bir eser 9.999 adetle sınırlı olacak şekilde satışa sunuldu. Bu NFT'ler yalnızca kripto para ile değil, geleneksel yöntemlerle de satın alınabilecek.

NFT eserlerden elde edilen gelirler, Dalí Univers'e aktarılacak. Elde edilen gelirler Salvador Dalí'nin eserlerinin korunmasına destek verecek.Bu işbirliğinin bir diğer hedefi ise modern çağın yeni koleksiyoncularına ulaşmak.