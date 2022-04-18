iPhone o modele veda edecek…

iPhone her yıl yeni modellerini tanıtırken önceki serilerin satışını yavaşça piyasadan kaldırıyor. 2021 yılında iPhone 13 modelinin çıkışıyla birlikte iPhone 12 Pro ve XR modellerinin üretimi ve satışı durmuştu.

2020 yılında üretimi ve satışı ortadan kalkan iPhone 11 Pro ve Pro Max ile birlikte aynı yıl çıkan iPhone 11 modelinin satışı devam ediyordu. Yeni çıkan modellere nazaran daha uygun fiyatlı olan ve talebi yüksek olan iPhone 11 satışı 14 modeli ile birlikte ortadan kalkacak gibi.

LeaksApplePro tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 12 modelinin satışı devam ederken mini modelinin satışı duracağa benziyor. Buna ek olarak iPhone 14 modelinin çıkışıyla birlikte iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin satışı durduralaktır.