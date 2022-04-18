SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

NROL-85 adlı uydu, sisli bir sabah iki aşamalı bir şekilde gerçekleşti. İlk aşamada roket havalandıktan iki buçuk dakika sonra ters dönerek Dünya'ya geri döndü. SpaceX, ikinci aşamada planlanladıkları gibi uydunun yörüngeye ulaştığı bilgisi dışında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Analistler ise bu roketin denizdeki gemileri elektronik olarak izleyebilen ve konumlarını belirleyen iki Deniz Gözetleme Sistemi uydusu taşıdığını iddia etti.

Fırlatma aşamaları canlı yayında paylaşıldı. Falcın-9'un iniş yaptığı video 5 milyona yakın izlenme aldı.