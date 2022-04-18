Tesla’nın Cyberbackpack sırt çantası çalıntı çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından düzenlenen Cyber Rodeo adlı etkinlikte gösterime sunduğu pick-up otomobil modeli Cybertruck'a ek olarak birçok farklı ürün de gösterildi. Bunlardan biri de CyberTruck'tan ilham alınarak tasarlanan Cyberbackpack adındaki bir sırt çantasıydı.

Büyük ses getiren bu etkinlik sonrası çıkan haberlerde bu sırt çantasının aslında bir hayran tasarımı olduğu ortaya çıktı. Çantayı etkinlikten aylar önce tasarladığını iddia eden Riz isimli hayran Elon Musk'a birlikte çalışma teklifinde bulunduğunu iddia ediyor.

Riz, çantayı yaklaşık 6 ay önce tasarladığı bu ürünü pazarlamak için Twitter üzerinden Elon Musk'a ulaşmaya çalıştığını ancak Elon Musk'ın dönüş yapmadığını iddia ediyor. Bununla birlikte 'Cyberbackpack.com' adındaki internet sitesi de bu hayranı tarafından yönetiliyordu.

Tesla'ya büyük hayranlık besleyen Riz, Tesla'ya herhangi bir kızgınlığı olmadığını söylüyor. Tesla'nın bu ürünü geliştirmesi için yardımcı olmak istediğini söyleyen Riz, bu çanta hakkında çektiği bir videoyu etkinlikten aylar önce takipçileriyle paylaşmıştı.

Henüz tasarımın kopyalanması hakkında Tesla markası ya da Elon Musk tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Gerçekleşen Cyber Rodeo etkinliğinde ise çanta ve otomobile ek birçok farklı ürün de tanıtıldı.