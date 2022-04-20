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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:00 Son Güncelleme: 20.4.2022 10:04

Dünyanın en zengin adamının bile parası yetmiyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünyanın en zengin adamının bile parası yetmiyor!

Bu aralar adını sık sık duyduğumuz Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın almak için teklif yapmıştı. Twitter yöneticileri bu teklife olumsuz yaklaşarak ‘zehir hapı’ stratejisi uyguladığını belirtmişti. Ancak yapılan araştırmalar sonrası Musk’ın mali varlığının yaptığı teklif için yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Tesla ve SpaceX CEO'su olan Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı olarak yönetim kurulunda bir koltuğa sahip olmak istemediğini açıklamıştı. Açıklamasından kısa süre sonra neden böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Yönetim kurulundan ziyade direk platformu satın alma kararı alan Musk, hisse başına 54,20 dolardan 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuştu. Twitter yönetimi bu teklife olumsuz yaklaşarak 'zehir hapı' savunmasını uygulayacaklarını belirtti.

Bu olumsuz dönüşe karşı B planının olduğunu iddia eden Musk'ın teklifini finanse etme konusunda sorunlar yaşayacağı iddia edildi. New York Üniversitesi'ndeki bir profesör tarafından ortaya atılan bir iddia ile Musk'ın Twitter'ı tamamen nakit alacak likit varlığının olmadığını söyledi. Satın alabilmek için Tesla'dan birkaç hisse satması gerektiği ortaya çıkan Musk, 269,5 milyar dolar net değer ile dünyadaki en zengin insan. Musk'ın tüm varlığı Tesla ve SpaceX hisselerinde. Likit varlığının toplamı 2,95 milyar olar olan Musk, hisse satıp likit varlığına eklerse o zaman Twitter'ı alabilecek kadar varlığa sahip olacak.

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Dünyanın en zengin adamının bile parası yetmiyor!
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