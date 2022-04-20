Instagram’ın yeni güncellemesiyle artık herkes bir influencer olacak!

Artık sosyal medya platformu üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısıda sürekli artıyor. Bu artışı fırsata çeviren markalar ise influencer'larla işbirliği yaparak ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Kullanıcılar takip ettiği influencer'ların tavsiyeleri üzerine alışveriş alışkanlıklarını şekillendiriyor.

Instagram yapmış olduğu güncellemeyle artık gönderilerde ürün etiketleme özelliğinin geleceğini duyurdu. Daha önce story üzerinden link verme özelliği getiren Instagram artık postlarda da link vereceği bir güncelleme yaptı.

Instagram'ın ürün etiketleme özelliği ile birlikte, ürünlerin keşfedilebilirliği artacak ve markalara destek sağlanacak. Daha önce story üzerinden verilen linkler için yapılan işbirliğinde markalar belirli indirim kuponları, komisyon gibi fırsatlar sağlasa da gönderi üzerinden yapılan etiketlemelerden sağlanan satışlar herhangi bir komisyon alınmayacak. Şimdilik sadece takipçilerin merağını gidermek için yapılan etiketlemeler, markalarla yapılan işbirliği ile belirli fırsatlar sağlayabilecek. Şuanlık yalnızca ABD'de kullanıma açılan bu özellik en kısa sürede tüm kullanıcıların deneyimine sunulacak.

Özelliği kullanmak için;

Bu özelliği kullanmak istiyorsanız profiliniz gizli olmamalı. Profilinizi 'herkese açık' hale getirmeniz gerekiyor.

Profilinizi herkese açık yaptıktan sonra paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçmeniz gerekiyor.

Ardından 'Kişileri Etiketle' seçeneğini tıklayarak etiketlemek istediğiniz markayı arayıp seçin.

Markayı seçtikten sonra 'Kişiler' ve 'Ürünler' seçeneğinden Ürünler'i seçin.

Etiketi koyacağınız ürünü tıklayarak ürünün renk ve diğer seçeneklerini belirleyip etiketleyin.

Ve Fotoğrafınız hazır.

Artık sizde bir influencersınız.