Musk’tan 3 milyon dolarlık tasarruf planı!

Aklını Twitter'la bozan Musk, attığı son tweetle teklifinin kabul edilmesi durumunda yönetim kuruluna verilen maaşı 0'a indireceğini açıkladı. Twitter'a yapmış olduğu yatırımla platformdaki en büyük hissedar olarak yönetim kurulunda koltuk teklifini reddeden Musk, kısa bir süre önce de platformun tamamını satın alma teklifinde bulunmuştu. Platform üzerinde birçok yenilenmenin yapılması gerektiğini açıklayan Musk, bu yeniliklerden birinin de yöneticilerin maaşının 0 dolar olduğunu söyledi.

Twitter, Musk'ın 42 milyon dolarlık teklifinin ardından 'zehir hapı' stratejisi uygulama kararı aldı. Teklifinin reddedilmesi durumunda B planının da olduğunu söyleyen Elon Musk, tasarruf planını açıkladı.

Atmış olduğu bir tweetle toplam 3 milyon dolar maaş alan yöneticilere maaş vermeyen Musk;

"Teklifim başarılı olursa yönetim kurulu maaşı 0 dolar olacak, yani orada yılda yaklaşık 3 milyon dolar tasarruf edilecek." Dedi.