Netflix’ten daha uygun ‘Reklamlı’ abonelik geliyor!

Kurulduğu günden bu yana reklamsız bir şekilde dizi ve film izleme imkanı sunan Netflix, artan fiyatları sebebiyle farklı bir yol izleme kararı aldı. Netflix, Nisan ayı itibarıyla Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede yüzde 30-50 arasında artışa gitti. Daha önce 26,99 olan temel paket 37,99, daha önce 40,99 olan standart paket 57,99, en yüksek fiyatlı olan paket üyeliğinin ücreti ise 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından birçok kullanıcı tepki göstererek artık Netflix kullanmama kararı aldı ve üyeliğini iptal etti.

Bunun üzerine Netflix CEO'su Reed Hastings, şirketin son mali toplantısında aldıkları bir kararı açıkladı. Şirket daha uygun fiyatlı ve reklamlı abonelik pakedi konusundaki düşüncelerinin olumlu olduğunu duyurdu. Bu uygun aboneliğin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Hastings, reklamlı aboneliği Hulu, Disney ve HBO'nun da yaptığını ya da yapacağını söyledi.

Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapmayan şirketin bu aboneliği hakkında fikir üretmek için rakip şirketlere bakmak gerekiyor. Hulu, reklamsız pakedi 12,99 dolara, reklamlı paketi ise 6,99 dolara kullanıcıya sunuyor. Son zamları da göz önünde bulundurursak en ucuz paket 37,99 TL olduğuna göre Netflix reklamlı aboneliği 20-30 TL arasında bir fiyata kullanıcıya sunacak.