Instagram’dan TikTok’a önlem güncellemesi!

Pandemi sebiyle evlere kapanan insanlar Instagramda post paylaşmayı kesince tüm ilgilerini kısa video paylaşma platformu olan TikTok'a yöneltti. Bu kullanıcı kaybının önüne geçmek adına Instagram da kısa video paylaşma bölümü olan 'Reels'i takipçilerine duyurdu.

Ancak insanlar bu bölümde yeni içerikler üretmektense TikTok'taki içerikleri paylaşarak kullanmaya başladı. Kendi platformunda TikTok içeriklerinin paylaşılmasından rahatsız olan Instagram, TikTok videolarının Reels'e paylaşılmasını sınırlandıracak.

Instagram başkanı Adam Monsserri'nin verdiği bilgilere göre, platformda tekrar tekrar paylaşılan içeriklerin önüne geçilecek. Instagram kullanıcıları, TikTok'a attıkları videoları rahatlıkla Instagram'a yükleyemeyecekler. Reels'in kendi video düzenleyicisi tarafından oluşturacakları videolarla özgün içerik oluşturacaklar.

Özgün olmayan içerikler ise eskisi kadar sık keşfete düşmeyecek. Özgün içeriklerin Instagram üzerinde bulunacak sınıflandırıcı özellikler sayesinde belirleneceğini, özgün olmayanların keşfete düşmeyeceğini belirtti.