Sosyal medyadaki yanıltıcılığa yaptırım geliyor

"Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi" için harcanan yoğun mesai, 60 maddelik taslak bir metin oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönlendirilen bu metin, Ak Parti'nin yetkili kurullarında kapsamlı istişarelere sebep oldu.

Bu taslak metin Milliyetçi Hareket Partisi'ne de yönlendirildi. Önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar bu taslak metin hakkında bir karara vararak yasa teklifini meclis başkanlığına sunulacak.