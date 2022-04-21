Sosyal medyadaki yanıltıcılığa yaptırım geliyor

Türkiye'de sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Sosyal medya üzerinden birçok konuda yanlış yönlendirme, yalan haber ve dolandırıcılık oluyor. Bu olayların önüne geçmek için çıkarılan ve 3 ana başlıktan oluşan Dezenformasyonla mücadele yasası, özel hayatın dokunulmazlığı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçmesi planlanıyor.
Sosyal medya üzerinden yalan, yanlış ve yanıltıcı haberleri yayınlayan kişilere Türk Ceza Kanunu tarafından yaptırımlar gelecek. Sosyal medya temsilcilerinin 'gerçek' kişi olduğu kanıtlanacak. İnternet haberciliği konusu da yasal altyapıya kavuşturulacak.
"Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi" için harcanan yoğun mesai, 60 maddelik taslak bir metin oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönlendirilen bu metin, Ak Parti'nin yetkili kurullarında kapsamlı istişarelere sebep oldu.
Bu taslak metin Milliyetçi Hareket Partisi'ne de yönlendirildi. Önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar bu taslak metin hakkında bir karara vararak yasa teklifini meclis başkanlığına sunulacak.