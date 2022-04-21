WhatsApp’a ücretli abonelik geliyor!

WhatsApp, yeni özelliğiyle birlikte ücretli abonelik sistemini getireceğini duyurdu. Daha önce işletme hesaplarının kapak fotoğrafı koyabilmesine imkan sağlayan WhatsApp, şimdi de 'bağlı cihazlar' özelliğinde yenilikler geliştireceğini duyurdu.

İşletmeler için oldukça hayati bir öneme sahip olan WhatsApp Business, yeni özelliği ile fazlasıyla konuşulacak gibi görünüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı özellik, tercih bağlı olsa da bir ücretli abonelik sistemi de getirecek. Geliştirilen bu bölüme abonelik planı eklenecek.

Bağlı cihazlar özelliği ile birlikte aynı anda 4 farklı cihaz WhatsApp Business kullanabilecek. Böylelikle işletmedeki dört kişi tek bir hesap üzerinden iletişim kurabilecek.

Buna ek olarak ücretli aboneliğe geçen hesaplar ise 10 cihaza kadar bu özelliği kullanacak.