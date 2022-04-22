Instagram ‘En Yeni’ sekmesini kaldırıyor!

Instagram PR ekibi yapmış olduğu Twitter paylaşımı ile üzerinde çalıştıkları yeniliği duyurdu. Artık belirli bir hashtag kullanılarak atılan Instagram gönderilerinde yalnızca en çok beğeni alan gönderiler ya da hashtaglerin kullanıldığı 'Reels' adlı kısa videolar görünecek.

Platform, daha fazla görünürlük, tıklanma ve beğeni elde etmenin yolunun bu olduğunu düşünüyor. Instagram'a göre, "en popüler gönderiler" sekmesi popüler gönderileri gösterirken, "en son" sekmesi, kaç beğeni aldığından bağımsız olarak içerik paylaşılma sırasıyla gösteriliyor.

Bu değişikliğin, hashtaglerin daha ilginç ve alakalı içerikler ile kullanılabileceğini, aynı zamanda insanların hala güncel olanları takip edip edemediğini test etmek istiyor. Buna ek olarak insanlar en yeni gönderileri değil de Reels videolarını görecek.

Değişikliğin asıl nedeni ise geçtiğimiz günlerde gelen açıklamayla Instagram ekibinin, kullanıcılar tarafından TikTok videolarının sürekli olarak atılmasıydı. Bunun önüne geçmek isteyen Instagram ekibi, Reels vidolarını ön plana çıkarmak için çalışmalar yapacağını duyurmuştu.