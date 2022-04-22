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Giriş Tarihi: 22.4.2022 16:40

NFT’yi Alan Yatın Sahibi Olacak!

NFT’yi Alan Yatın Sahibi Olacak!

Cyber Yachts, 400 milyon dolarlık mega NFT'sini satışa koydu.

Metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'sini satışa çıkardı. Eğer bu NFT satılacak olursa, şimdiye kadarki en pahalı NFT satışı olarak tarihe geçecek. Ayrıca NFT'yi alan kişi yatın gerçek hayatta da sahibi olacak.

400 milyon dolarlık NFT'yi alan kişi Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek lüks yat geminin de sahibi olacak. 120 metre uzunluğunda olacak mega yat, kripto para sayesinde NFT olarak alınabilecek.

Sosyal medyayı ikiye böldü

NFT'yi alana yat bedava kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü. Çoğu kullanıcı yatın tasarımcısı ya da şirketin çıkardığı NFT'yi kendisinin alacağını böylelikle hem mega lüks bir yata hem de 400 milyon dolarlık bir NFT'ye sahip olacağını söylüyor.

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NFT’yi Alan Yatın Sahibi Olacak!
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