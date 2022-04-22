NFT’yi Alan Yatın Sahibi Olacak!

400 milyon dolarlık NFT'yi alan kişi Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek lüks yat geminin de sahibi olacak. 120 metre uzunluğunda olacak mega yat, kripto para sayesinde NFT olarak alınabilecek.

Sosyal medyayı ikiye böldü

NFT'yi alana yat bedava kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü. Çoğu kullanıcı yatın tasarımcısı ya da şirketin çıkardığı NFT'yi kendisinin alacağını böylelikle hem mega lüks bir yata hem de 400 milyon dolarlık bir NFT'ye sahip olacağını söylüyor.