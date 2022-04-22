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Giriş Tarihi: 22.4.2022 14:45

Parası yetmiyordu: Gerekli finansmanı sağladı…

Parası yetmiyordu: Gerekli finansmanı sağladı…

Twitter’ı satın almak için mali varlığı yetmeyen Elon Musk’ın gerekli finansmanı sağladığı ortaya çıktı.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter platformunu satın almak için 43 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Bu teklife pek te olumlu bakmayan Twitter, Musk'ın satın alma çabalarını engellemek için geçici olarak 'zehirli hap' stratejisini uygulama kararı almıştı.

Bu kararın ardından olumsuz bir yanıt alma ihtimaline karşı bir başka B planı olduğunu açıklayan Elon Musk'ın aslında Twitter'ı almak için nakit likit varlığının yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı.

Musk, gereken paranın 21 milyar dolarını kişisel kaynaklarından, 25,5 milyar dolarını ise kredilerle sağlayacağını açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'e gönderilen bir belgede Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği 46.5 milyar dolar için teminat mektupları aldığı gözüküyor. Bu bildiride anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt ettiği kaydediliyor. Tesla ve SpaceX'in kurucusunun Twitter'dan yanıt alamadığı için bu teklifi hazırladığı belirtiliyor.

Twitter'ı satın alma konusunda oldukça iddialı olan Musk, yüzde 9.2 ile Twitter'ın en büyük bireysel hissedarı konumunda. Twitter üzerinde yeni özellik tekliflerinde bulunan Musk, platformun yeterli potansiyelinin ortaya çıkmadığını iddia ediyor.

Teklife hala net bir şekilde yanıt vermeyen Twitter'ın ise Engadget sitesindeki bir açıklamasında "hassas, kapsamlı ve temkinli bir değerlendirme" süreci yürüttüklerini belirtti.

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Parası yetmiyordu: Gerekli finansmanı sağladı…
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