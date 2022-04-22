Parası yetmiyordu: Gerekli finansmanı sağladı…

Musk, gereken paranın 21 milyar dolarını kişisel kaynaklarından, 25,5 milyar dolarını ise kredilerle sağlayacağını açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'e gönderilen bir belgede Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği 46.5 milyar dolar için teminat mektupları aldığı gözüküyor. Bu bildiride anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt ettiği kaydediliyor. Tesla ve SpaceX'in kurucusunun Twitter'dan yanıt alamadığı için bu teklifi hazırladığı belirtiliyor.