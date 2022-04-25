Apple, birçok uygulamayı App Store’dan kaldırıyor: 30 gün süre tanıdı!

Uygulama ve oyun geliştiricilerine yönlendirdiği "Uygulama İyileştirme Uyarısı" başlıklı bir mail ile uzun süre güncelleme almayan uygulamaların kaldırılacağı konusunda uyarı yapan Apple; " Bir ay içerisinde inceleme için bir güncelleme göndererek uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve Apple Store'dan indirmesi için bilgilendirebilirsiniz" uyarısı yaptı.