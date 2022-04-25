Apple, birçok uygulamayı App Store’dan kaldırıyor: 30 gün süre tanıdı!

Apple, artık güncelleme almayan uygulamaları kaldıracağını duyurmuştu. Uygulamarın güncellenmesi için bir ay süre veren Apple, geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde terk edilmiş uygulamaları App Store'dan kaldırmıştı.
Uygulama ve oyun geliştiricilerine yönlendirdiği "Uygulama İyileştirme Uyarısı" başlıklı bir mail ile uzun süre güncelleme almayan uygulamaların kaldırılacağı konusunda uyarı yapan Apple; " Bir ay içerisinde inceleme için bir güncelleme göndererek uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve Apple Store'dan indirmesi için bilgilendirebilirsiniz" uyarısı yaptı.
Uygulamarı yeni kullanıcılara tanıtma ve eski kullanıcıların tekrar kullanmasını sağlamayı hedefleyen Apple, "Bir ay içerisinde herhangi bir güncelleme yapılmazsa, uygulamalar satıştan kaldırılacaktır." Uyarısını da ekledi.
Güncelleme tarihi geçen uygulamalar Apple Store'dan kaldırılırken, daha önce uygulamaları indirmiş kullanıcıların telefonunda bu uygulamalar kalacak.