Gizli gizli görüşüyorlar: Twitter satılıyor mu?

Şu sıralar yaptığı açıklamalar ve girişimleri ile sık sık gündeme gelen Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu. Bu teklife olumlu yaklaşmayan Twitter, Zehir hapı stratejisi uygulama kararı almıştı.
Atılan iddialara göre bu Pazar iki taraf yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Wall Street Journal sürdüğü iddia ile Twitter yönetimi ile Elon Musk'ın dün bir araya geldiğini, bazı sorunlar konusunda ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.
Nisan ayını hızlı geçiren Musk, ilk olarak platformun %9,2'lik bir bölümünü satın alarak en büyük hissedarı olduğunu duyurmuştu. Yönetim kuruluna katılacağı beklenen Musk, aldığı kararla birlikte yönetim kurulunda olmayacağını bildirdi. Ardından Twitter'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolarlık bir teklif sundu.
Twitter hisselerinde, olumsuz kararından bu yana düşüş görüldü. Musk'ın teklifiden bu yana Twitter hisseleri 54,20 dolar seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor.