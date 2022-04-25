Gizli gizli görüşüyorlar: Twitter satılıyor mu?

Nisan ayını hızlı geçiren Musk, ilk olarak platformun %9,2'lik bir bölümünü satın alarak en büyük hissedarı olduğunu duyurmuştu. Yönetim kuruluna katılacağı beklenen Musk, aldığı kararla birlikte yönetim kurulunda olmayacağını bildirdi. Ardından Twitter'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolarlık bir teklif sundu.

Twitter hisselerinde, olumsuz kararından bu yana düşüş görüldü. Musk'ın teklifiden bu yana Twitter hisseleri 54,20 dolar seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor.