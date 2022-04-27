Google’dan yeni özellik: Daha şeffaf bilgiler!

Google bu çalışmalara destek olmak amacıyla eklediği yeni özelliği duyurdu. Play Store'da bulunan uygulamalara 'Veri Güvenliği' bölümü ekledi. Bu özellikle birlikte uygulamaların hangi verilerinizi kullandığını görüntüleyebileceksiniz.

Buna ek olarak uygulamaların aldığı verileri nereye gönderdiğini, hangi amaçla aldığını da görebileceksiniz.

Tüm çalışmaların 20 Temmuz 2022'ye kadar tamamlanıp her uygulama için görüntüleme şansının sunulacağı bildirildi.

Özellikle Play Store'da bulunan her uygulamanın bu şekilde verilerimizin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar güvenlik açıklarını kapatmaya yarayacaktır.