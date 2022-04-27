Instagram’dan yeni güncelleme: TikTok’a rakip oluyor!

Belli gönderilerin fotoğraf ızgaralarının en üst sırasına sabitlemelerini mümkün hâle getirecek olan Instagram, profile sabitle butonu koyacak. Platform kullanıcıları paylaştığı gönderilerinin sağ üst köşesindeki üç nokta ikonuna dokunduktan sonra açılan menüde "profile sabitle" seçeneğini görüntüleyebilecek ve bu seçenek sayesinde istedikleri gönderileri profillerine sabitleyebilecek.

Twitter ve TikTok platformları bu özellikte Instagram'dan önce davrandılar. Ancak Instagram yoğun bir şekilde bu özelliği kullanıcı deneyimine sunmaya hazırlanıyor.