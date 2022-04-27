Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Instagram’dan yeni güncelleme: TikTok’a rakip oluyor!
Giriş Tarihi: 27.4.2022 10:34

Instagram’dan yeni güncelleme: TikTok’a rakip oluyor!

Instagram’dan yeni güncelleme: TikTok’a rakip oluyor!

Instagram daha önce yapmış olduğu güncellemeyle birlikte kullanıcılarının favori hikayelerini profillerine sabitleyebilme özelliğini sunmuştu. Instagram, geliştirdiği yeni güncellemeyle artık kullanıcıların gönderilerini de sabitleyebilme özelliği sunacak.

Instagram kullanıcıları favori hikayelerini profillerinde sabitleyerek ön plana çıkarıyor ve ölümsüz hale getirebiliyor. TechCrunch sitesinde yer alan bir habere göre, test aşamasında olan gönderi sabitleme özelliği kısa sürede kullanıcı deneyimine sunulacak.

Belli gönderilerin fotoğraf ızgaralarının en üst sırasına sabitlemelerini mümkün hâle getirecek olan Instagram, profile sabitle butonu koyacak. Platform kullanıcıları paylaştığı gönderilerinin sağ üst köşesindeki üç nokta ikonuna dokunduktan sonra açılan menüde "profile sabitle" seçeneğini görüntüleyebilecek ve bu seçenek sayesinde istedikleri gönderileri profillerine sabitleyebilecek.

Twitter ve TikTok platformları bu özellikte Instagram'dan önce davrandılar. Ancak Instagram yoğun bir şekilde bu özelliği kullanıcı deneyimine sunmaya hazırlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram’dan yeni güncelleme: TikTok’a rakip oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA