Mercedes Benz, T-Serisini tanıttı: Benzerliği ile dikkat çekiyor!

Citan modeliyle benzerlik gösteren bu araç, önden bakıldığında da SUV'u andırıyor. Daha sportif bir görünüş için 17 inç jant opsiyonu sunan Mercedes, Citan modelinde olduğu gibi elektrikli motor seçenekleri yer alıyor olacak. İlk modellerinde dört silindir ve dizel motorlu olacak bu modelde, T160d'de 95 beygir gücünde ve 230 Nm Tork üreten 1.5 litrelik bir dizel motor; T180'de ise 116 beygir gücünde, 260 Nm tork üreten motoruyla birlikte satışa sunulacak.

'Aşırı güç ve tork' özelliği ile birlikte performans konusunda da iddialı olan bu seride 119 beygir gücüne ve 295 Nm torka ulaşım sağlanabilecek.

İç tasarımına baktığımızda önceki araçlara benzer şekilde aydınlatmalar, anahtarsız çalıştırma ve sesli asistan özelliğine ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik dokunmatik ekranını görüyoruz.

Aracın satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgilendirme gelmese de Mercedes Benz T-Serisi, Almanya'da 30.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.