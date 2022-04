Yavuz Ünal: “Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "TEKNOFEST uluslararası arenada Türkiye'yi aktör model haline getirdi. Bu alanda Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz" dedi.OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri ve Proje Yazma Eğitici Eğitimi Sertifika Takdim Töreni'ne katıldı."TEKNOFEST uluslararası arenada Türkiye'yi aktör model haline getirdi"Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, lise öğrencileriyle buluşmak, OMÜ'yü anlatmak, öğrencilere ışık olmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Konuşmasında Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'in önemine değinen Rektör Ünal, TEKNOFEST'in uluslararası arenada Türkiye'yi aktör model haline getirdiğini söyleyerek bu alanda Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istediklerini belirtti.Rektör Ünal, Selçuk Bayraktar'la gerçekleştirdiği sohbete değindiProf. Dr. Ünal, konuşmasının devamında "Bu çalışma sizin gibi genç beyinlerin, geleceğe yönelik projelere şimdiden yön vermesini sağlayan bir yapıdır. Konuyu daha iyi anlatmak için T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'la gerçekleştirdiğimiz sohbete değinmek istiyorum. Türkiye, otomobil sektörüne elektrikle çalışan TOGG ile beraber giriş yaptı. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlar şu an çok yaygın değil piyasalara daha çok yabancı ülkelerin ürettiği dizel ve benzinle çalışan otomobiller mevcut. Selçuk Bey yaptığı değerlendirmeyi şöyle anlatıyor; Biz bu ülkelerle dizel ve benzinle çalışan arabalar üretip rekabet etmeye çalışırsak aynı seviyeye gelene kadar segment değişir ancak biz geleceği doğru okuyarak doğru adımı atarsak rakiplerimiz karşısında güçlü oluruz. Konuyu TOGG üzerinden örneklendirmemin sebebi geleceği doğru okumanın ne kadar mühim olduğunun altını çizmek" diye konuştu."Doğru analiz yapmak ve analitik düşünmek gerekiyor"Genç beyinleri geleceğe dönük olarak düşünmeye sevk etmek gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal, geçmişte OMÜ Mühendislik Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyle olan anısını lise öğrencileriyle paylaştı. Doğru analiz yapmak ve analitik düşünmenin önemine değinen Rektör Ünal, "Öğrencimiz kendi tasarladığı projeyi sunmak adına yanıma geldi. Üzerinde çalıştığı proje ülkemizde bulunan tarım alanlarını drone yardımıyla ilaçlandırıp tarım mahsullerindeki kanserojen kimyasalları en aza indirmek adına tasarlanmış bir çalışmaydı. Kendisine projenin orijinal bir düşünce olduğunu ve desteklemek istediğimizi söyledim. Gerekli desteği kendilerine sağladık ve geçen sene gerçekleşen TEKNOFEST 2021'de ödülle geri döndüler. Bahsettiğim öğrenci şu an bir şirket kurdu ve kendisi hala 3. Sınıf öğrenicisi olarak okulumuzda eğitim görmektedir" şeklinde konuştu."Her öğrenci bizim için bir değer"Rektör Ünal, "Öğrencilerimize imkan verildiğinde hiç kimsenin bakmadığı bir bakış açısından bakabilmek gibi önemli yeteneklere sahipler, bu anlamda her öğrenci bizim için bir değer. Fakat bu düşünceleri doğru yönlendiren bir yapıya ihtiyacımız var, biz öğrencilerimize özel olarak proje yazım eğitimi veriyoruz. Bu sene bu alanda bin 700'e yakın sertifika verdik. Bu konuyu fazlasıyla önemsememizin sebebi lisans eğitimi gören bir öğrenci, tasarladığı projeyi hayata geçirmek adına doğru şekilde yazabiliyorsa kendi ayakları üzerinde durabilecektir. Başkasının eline bakmadan kendi yolunu çizebilecektir" ifadelerini kullandı."Samsun çevresinde bine yakın öğretmene proje yazım eğitimi verdik"Farklı şehirlerde verdikleri proje eğitimlerinin ilkinin Fatsa'da yapıldığını söyleyen Rektör Ünal şunları söyledi: "Bizim bu eğitimle başlatmak istediğimiz şey, eğitim verdiğimiz bir öğretmenimiz bize on yıl daha hizmet edecekse görev süresi boyunca onlarca öğrenciye doğru düşünmeyi, doğru şekilde kanalize etmeyi öğretebilecektir. Bu bir başlangıç oldu ve Samsun çevresinde bine yakın öğretmenimize proje yazım eğitimi verdiğimiz, bizi mutlu eden bir netice ortaya çıkardı. Hayata geçirilmek istenen projelerin TEKNOFEST'te ödül alması her ne kadar önemli olsa da buradaki asıl hedef kendi geleceğinizi yönetmeyi öğrenmektir. Mevcut takımlardan teknik destek ihtiyacı olan herkese atölye ve laboratuvar konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Üniversite olarak bunu fazlasıyla önemsiyoruz. Projesini hayata geçirmek isteyen TEKNOFEST takımları için 7/24 hizmete hazır olan 11 tane açık üretim atölyesini aktif hale getirdik. Aynı zamanda akademik kadrolarımız danışmanlık hizmeti için hazır bulunmakta, liseli arkadaşlarımızı özellikle desteklemek istiyoruz. Çünkü şimdi elde edeceğiniz başarıları gelecekteki başarılarınızın habercisi niteliğini taşımaktadır" .Öğrencilerin başarılarının yanında ailesiyle ilgili iletişimlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Rektör Ünal daha sonra lise öğrencilerinin sorularını yanıtlamasıyla konuşmasını tamamladı.OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimin sonunda Rektör Ünal, 'Proje Yazma Eğitici Eğitimi' sertifikalarını öğretmenlere takdim etti. Fatsa Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atikkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.