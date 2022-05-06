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Giriş Tarihi: 6.5.2022 11:15

WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıma sunuldu: Nasıl kullanılacak

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıma sunuldu: Nasıl kullanılacak

Metaya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süre önce üzerinde çalıştıklarını duyurduğu emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar artık mesajlara emoji ile tepki verebilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçtiğimiz günlerde emoji ile tepki özelliği üzerinde çalışmalar yaptığını duyurmuştu. Whatsapp, yapmış olduğu duyurudan kısa süre geçmeden özelliği kullanıcı deneyimine sundu.

Whatsapp'ın rakibi Telegram uygulaması daha önce bu güncellemeyi kullanıcı deneyimine sunmuştu

Kullanıcılar mesajlara emoji ile tepki verebilecek!

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıkalamada, "Whatsapp'ta mesajlara emoji ile tepki vermenizi sağlayacak 'Tepkiler' bugün kullanıma sunuluyor" ifadelerine yer vererek güncellemeyi duyurdu.

İlk aşamada yalnızca 6 adet emoji kullanarak tepki verilebilecek bu güncellemede bazı özellikler Instagram'a benzetildi. Instagram'daki özelliklere benzetilen yeniliklerin arasında;

Mesajlara yalnızca bir emoji ile tepki verebilmek

Silinen mesajlardaki emojilerin de silinmesi

Tepkileri ve sayılarını gizlemenin mümkün olmaması yer alıyor.

Henüz tüm kullanıcılara erişmeyen bu güncellemenin herkesin telefonuna gelmesi birkaç günü bulabilir.

'Tepkiler' özelliğini kullanabilmek için;

Tepki vermek istediğiniz mesaja basılı tutun

İstediğiniz emojiyi seçin

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WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıma sunuldu: Nasıl kullanılacak
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