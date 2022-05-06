WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıma sunuldu: Nasıl kullanılacak

Kullanıcılar mesajlara emoji ile tepki verebilecek!

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıkalamada, "Whatsapp'ta mesajlara emoji ile tepki vermenizi sağlayacak 'Tepkiler' bugün kullanıma sunuluyor" ifadelerine yer vererek güncellemeyi duyurdu.

İlk aşamada yalnızca 6 adet emoji kullanarak tepki verilebilecek bu güncellemede bazı özellikler Instagram'a benzetildi. Instagram'daki özelliklere benzetilen yeniliklerin arasında;

Mesajlara yalnızca bir emoji ile tepki verebilmek

Silinen mesajlardaki emojilerin de silinmesi

Tepkileri ve sayılarını gizlemenin mümkün olmaması yer alıyor.

Henüz tüm kullanıcılara erişmeyen bu güncellemenin herkesin telefonuna gelmesi birkaç günü bulabilir.

'Tepkiler' özelliğini kullanabilmek için;

Tepki vermek istediğiniz mesaja basılı tutun

İstediğiniz emojiyi seçin