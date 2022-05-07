Spotify Stations kapanıyor! İşte o tarih

Abonelerine attığı mail ile aldığı kararı paylaşan Spotify, uygulamanın mobil ve web sürümlerini kapatacağını duyurdu. Spotify'ın gönderdiği mailde;

"Öncelikle, test etmekte olduğumuz beta uygulaması Spotify Stations kullanıcısı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu deneyimin sunumunu uzatmamaya karar verdik ve 16 Mayıs 2022'den itibaren Stations uygulamasının ve web oynatıcısının artık kullanılamayacağını bildirmek istiyoruz. Endişelenmeyin, yine de favori istasyonlarınızı dinleyebileceksiniz. Hatta buraya tıklayarak tüm favori istasyonlarınızı kolayca ana Spotify deneyimine taşıyabilir ve dinlemeye devam edebilirsiniz." İfadeleri yer alıyordu.