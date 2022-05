Yerli oyun şirketine dev yatırım!

Yalın oyun dinamikleriyle çalışan ve en sevilen mobil oyun türlerinden biri olan hypercasual oyunlar, The State of Mobile Gaming raporuna göre 2021'de 13 milyar indirildi. Bu oyun türüne odaklanan ve ABD'de uygulama marketlerinde ilk 5'e giren yerli oyun şirketi, 7,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı.

Video oyun sektörü her yıl daha çok kullanıcıya ulaşırken, son yıllarda mobil oyunlarda hypercasual adı verilen tür öne çıktı. App Annie'nin State of Mobile Gaming 2022 raporuna göre, yalın oyun dinamikleriyle çalışan ve buna rağmen birçok kullanıcı tarafından uzun saatler boyunca oynanan hypercasual oyunlar, geçtiğimiz yıl 13 milyar kez indirildi. Hypercasual türü, mobil oyun sektörünün lokomotifi olmayı sürdürürken, uluslararası alanda Türkiye'nin bu konudaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen oyun girişimi Hyperlab, tohum yatırım turunu tamamladı. 7,5 milyon değerlemeye ulaşan İstanbul merkezli şirket, dünyanın en büyük video oyun geliştiricileri arasında gösterilen Crytek'in kurucusu Avni Yerli ve ACT Capital'ın kurucusu Ali Can Temel'den yatırım aldı.

Yatırımla ilgili görüşlerini paylaşan Hyperlab CEO'su Abdurrahman Kurt, "Tohum yatırım turu bizim için stratejik bir önem taşıyor. Crytek gibi bir sektör devinin arkasındaki isim olan Avni Yerli'nin deneyimlerinin Hyperlab'in gelecek yolculuğuna önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

ABD'DE İLK 5 OYUN ARASINA GİRDİ

2019 yılında Abdurrahman Kurt, Berat Can, Halit Altuntaş ve Utku Bayat tarafından kurulan Hyperlab, geliştirdiği bir oyunla geçtiğimiz aylarda ABD uygulama mağazalarında ilk 5 oyun arasına girerek milyonlarca mobil oyuncuya erişmeyi başarmıştı. Hyperlab'e dair görüşlerini paylaşan Avni Yerli, "Hikayesine, amaçlarına ve potansiyeline inandığım bu ekiple yeni bir yola çıktığımız için mutluyum. Ekibin hypercasual ve hybridcasual türlerinde önemli başarılar elde edecek oyunlara imza atacağından ve mevcut başarılarını sürdürülebilir kılacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.