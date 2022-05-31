iPhone 14 modelinin render görüntüleri sızdırıldı

Apple'ın son 5 yıldır vazgeçmediği çentikli tasarım artık kullanıcılar tarafından sıkıcı bulunmaya başladı. Apple'ın rakipleri artık çentiksiz ürünler üretirken 2022 yılı için Apple'dan da aynı değişiklikler bekleniyor.

2021 yılında tanıtılan iPhone 13 modelinde çentiği kaldırmayan Apple, biraz küçülterek ufak bir değişiklik yaptı.

Ancak 2022 Eylül'de tanıtılacak iPhone 14 serisinde çentiğin kaldırılacağı ve delikli ekrana geçileceği iddia edilen render görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüler kameralardan anlaşıldığı kadarıyla iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde çentiğin kaldırıldığını görüyoruz.

Bu yıl mini modeli yerine iPhone 14 Max modelini getirecek olan Apple, standart 14 ve 14 Max'te de çentiği kaldırıp kaldıramayacağı konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Ön kısımda Face ID ve kamera için bulundurulacak iki adet delik dışında bir çentik koymayacak olan Apple'ın, arka tarafında ise 48 MP çözünürlüklü kamera koyması bekleniyor.

Bu yılın rengi mor!

Bu yılın lansman renginin mor olacağı iddia edilen etkinlikte ayında 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max modelleri tanıtılacak.