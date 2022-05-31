Oyuncu dostu telefon: POCO F4 GT!

Çin merkezli Xiaomi'nin bir yan kuruluşu olan POCO, yeni amiral gemisini Türkiye'de satışa sundu. POCO F4 GT, 3.0GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 4nm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip.

Cihazda kullanılan Android çipseti ile işlemci performansını yüzde 20, GPU performansını yüzde 50'ye kadar arttırıyor. Telefonda UFS 3.1 ROM yükleme sürelerini kısaldırken 6400 MBPS'ye kadar destekleyen LPDDR5 RAM' e sahip.

17 dakika şarj süresi!

POPC F4 GT, 4.860 mm²'lik çift VC soğutma sistemi ile donatıldı. 12W HyperCharge teknolojisine sahip olan POPC F4 GT, 4.700 mAh pil kapasitesine sahip ve 17 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

6,67 inç AMOLED ve 10-bit TrueColor düz ekranını deneyimleyebilen POPC F4 GT, 120Hz yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

3 renk seçeneği var!

Hayalet Siyahı, Zırh Gümüşü ve Siber Sarı seçenekleri ile kullanıcıya sunulan POCO F4 GT, 16 bin 999 TL'lik fiyatla satışa sunuldu.