Bakan Yardımcısı Sayan: Yetişmiş insana ihtiyacımız var

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Sayan, gelişen teknolojilerin önemini anlattı. Günümüzde ülkelerin refah düzeyinin belirleyicisinin kullandıkları teknoloji olduğunu söyleyen Sayan, özellikle yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, hesaplama gücü, depolama kapasitesi ve bulut hizmetler gibi birçok alanda baş döndürücü gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin bilhassa yapay zekâya yatırım yaptıklarını belirte Sayan, "Biz de Bakanlık olarak, teknolojimiz, ekosistemimiz ve yerli yazılıma yaptığımız desteklerin içine yapay zekâyı da katıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapay zekânın yer aldığı küresel pazarda ülkemizin söz sahibi olabilmesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.

Dijitalleşmenin kritik noktalarından birisinin de bulut bilişim olduğuna değinen Sayan, "Bulut bilişim; ülkemizde binlerce kişiye istihdam imkânı sunuyor. Özellikle yakın zamanda adını sık sık duyacağımız bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü, sürücüsüz araç mühendisliği gibi yeni meslek dallarını duymaya başladık" ifadelerini kullandı.

Bu alanda eğitilmiş insan kaynağının önemine dikkat çeken Sayan, BTK Akademi tarafından verilen eğitimlere dikkat çekti. Tüm bunlarla birlikte siber güvenliğin sağlanmasının çok önemli olduğuna değinen Sayan, "Dijital teknolojiler hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırsa da korunmadığı takdirde siber saldırılar kişi, kurum, devlet gözetmeksizin toplumun her kesimini tehdit edebilecek noktaya gelebiliyor. Kişisel veriden ticari sırra, maddi menfaat amacından dezenformasyona, kamu düzeninden devlet güvenliğine kadar her alanda siber saldırılarla karşılaşıyoruz. Ülkemizi de tehdit eden bu saldırılarla mücadele etmek için Bakanlığımız bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 7/24 faaliyet gösteriyor. Bu merkezde, tamamen yerli olarak geliştirilen AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE gibi uygulamalar kullanılıyor" bilgisini paylaştı.



Bakan Yardımcısı Sayan: Vatandaşlarımızın Hakları Korunmaya Değer

Bakan Yardımcısı Sayan dezenformasyonla ilgili de konuştu. "Başka ülke vatandaşlarının temel hak ve özgürlükleri ne kadar korunmaya değerse, Türk vatandaşlarının hakları da o derece korunmaya değer" diyen Sayan, "İnternet ortamındaki dezenformasyonun önüne geçilmesi, enformasyonun kullanılması açısından yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak, sosyal medya ve internette "yalan haberle mücadele" amacıyla hazırlanan ve kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak adlandırılan yasa teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunuldu" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: 5G ve Ötesi'ne Yönelik Çalışmalarımızı İstikrarla Yürütüyoruz

Bakan Yardımcısı Sayan ayrıca "Dijital Teknolojilerde Gelecek Trendleri" adlı oturuma da başkanlık etti. Buradaki konuşmasında bilginin önemini vurgulayan Sayan, sektörle ilgili bazı verileri paylaştı: "Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hacmi 2003 yılında 20 Milyar TL seviyesinde iken 2020 sonu itibarıyla 189 milyar TL seviyesine çıktı. Mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısı 87 milyona yaklaştı. 2003 yılında neredeyse 0 olan genişbant internet abone sayısı bugün 87,5 milyona ulaştı. Fiber abone sayımız yaklaşık 4,9 milyona ulaşmış durumda, buna göre hane halkı bağlamında 16 milyondan fazla vatandaşımız fiber internet hizmetinden yararlanıyor. Fiber altyapının ve kablolu internetin ulaştığı hane sayısına baktığımızda iletişim altyapılarımız; mevcut 4,9 milyon abonenin yaklaşık 3 katına 100 Mbit/sn ve üzerinde hızlarda hizmet verebilir kapasiteye sahip durumdadır. Son dokuz yılda internette; sabit abonelerin aylık kullanımı yaklaşık 8 kat, mobil abonelerin aylık kullanımı ise yaklaşık 34 kat arttı."

Tüm bu verilerin 5G'ye olan ihtiyacı arttırdığını dile getiren Sayan, "5G, tüm bildiklerimizi unutturacak bir teknoloji. Akıllı şehirler, otonom araçlar, akıllı fabrikalar, uzaktan cerrahi müdahale gibi uygulamaları mümkün kılan 5G ve Ötesi'ne yönelik çalışmalarımızı istikrarla yürütüyoruz. Bu doğrultuda oluşturulan destekleme programları da önemli ölçüde sonuçlar vererek girişimcilerimizin önünü açtı. ULAK 4.5G LTE Macrocell Baz İstasyonu projesiyle birlikte yüksek teknolojili haberleşme sistemlerinin yerli imkanlarla tasarlanması ve 5G baz istasyonu ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesi, ÇINAR projesi kapsamında, SDN ve NFV tabanlı 5G hazır çekirdek şebeke (EPC) geliştirilmesine yönelik projeler çalışmalarımızın yalnızca bir kısmını oluşturuyor" dedi.

Tüm bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yerli ve milli olma şuuruyla yaptıklarını kaydeden Sayan, "Bu anlamda bizim en büyük destekçilerimizden biri, Bakanlığımız liderliğinde BTK ile kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi. HTK, kısa sürede 160'tan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı olan bir organizasyon haline geldi. HTK üyesi 14 firma ve üç mobil işletmeci olmak üzere 17 şirket tarafından 5G'ye giden yolda, donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlarla katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Sayan, konuşmasının ardından sözü panelistlere bıraktı. Oturumda, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Vodafone CEO'su Engin Aksoy ve Turkcell CEO'su Murat Erkan Sayan'ın sorularını yanıtladı.