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Giriş Tarihi: 27.12.2024 16:50

Karıncalar insandan zeki olabilir mi? Şoke eden deney sonuçları

Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Prof. Ofer Feinerman ve ekibi, karıncalar ile insanların yük taşıma yeteneklerini karşılaştıran ilginç bir araştırmaya imza attı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, grup karar alma süreçlerine ve iş birliği ile bireysel hareketin avantaj ve dezavantajlarına ışık tutuyor.

Karıncalar insandan zeki olabilir mi? Şoke eden deney sonuçları

Araştırmada, hem karıncalar hem de insanlar, bir labirentte T şeklinde büyük bir nesneyi taşımaya çalıştı. Paratrechina longicornis türü "çılgın karıncalar", bu yükü yiyecek sanarak göreve katıldı. İnsanlar ise bireysel, küçük grup ve büyük grup olarak, karıncaların boyutuna uygun ölçekli bir labirentte yarıştı.

Bireysel görevlerde insanlar stratejik planlama yetenekleriyle üstün geldi. Ancak büyük gruplarda karıncalar, kolektif hafızaları sayesinde daha başarılı oldu. İnsan grupları ise iletişim kısıtlandığında daha düşük performans sergiledi.

"Karınca kolonisi bir aile gibi, iş birliği rekabeti gölgede bırakıyor," diyen Feinerman, bu durumun karınca gruplarının "süper organizma" gibi davranmasını sağladığını belirtti. Araştırma, insan gruplarının her zaman "kalabalığın bilgeliği" ilkesini yansıtmadığını ortaya koyuyor.

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Karıncalar insandan zeki olabilir mi? Şoke eden deney sonuçları
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