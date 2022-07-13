2 yıl süren canlı yayına telif hakkı şoku
Birçok YouTube kullanıcı tarafından sevilerek dinlenilen ve iki yıldır devam eden "lofi hip hop radio- beats to relax/ study to" isimli müzik yayını sonlandırıldı.
LoFi Girl, dinlenmek ve ders çalışmak isteyenlerin motivasyonunu arttırmak isteyenlerin dinlediği, aynı anda sohbet ekranında birbirlerinden yardım aldıkları bir yayın açıyordu.
FMC Music adlı bir şirket tarafından yapılan telif hakkı ihlali başvurusu üzerine TechCrunch'a açıklama yapan LoFi Girl, tüm müzikleri LoFi Records adıyla yayınladığını bu yüzden telif hakkı olmadığını belirtti.
Ardından YouTube yapılan hatanın farkında olduğunu belirtirken troll Malezyalı FMC Music adlı şirketin hesabını kapattığını ve sorunu çözeceklerini duyurdu.
Daha önce 2020 yılında benzer bir sorun yaşayan kanal, 13 bin saatlik yayınının durdurulması ardından sıfırdan başladı. Şimdi de aynı sorunla karşılaşacağı düşünülüyor.
LuFi Girl'ün YouTube dışında Reddit'te 30 bin, Discord'da işse 700 bin takipçisi var. Yayının durması sosyal medyada büyük tepki topladı.