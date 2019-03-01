sabah

2024'ten gelen ! Anlattıkları şoke etti

Yıllar içinde olduğunu iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Gelecekte yaşanacak olaylarla alakalı ilginç açıklamalar yaptılar. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince sosyal medyada ilginç tartışmalar başlamıştı. Şimdi ise isimli biri 2024'ten geldiğini söyledi ve şoke edici açıklamalar yaptı.

2024'ten gelen zaman yolcusu! Anlattıkları şoke etti

'nin yüksek teknolojileri sayesinde zamanda yolculuk yaptığını öne süren 'in iddiaları şaşırttı.

2024'ten gelen zaman yolcusu! Anlattıkları şoke etti

Oldukça sıra dışı iddialarını bir bir sıralayan , kronovizyon adlı bir teknolojiye erişimi olduğunu belirtti.

2024'ten gelen zaman yolcusu! Anlattıkları şoke etti

, 'nin gizli teknolojileri üzerinde bir başka kişi ile daha beraber çalıştığını ve bu kişinin 2032 yılında ABD Başkanı olacağını anlattı.

BİZE ULAŞIN