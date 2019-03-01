2024'ten gelen zaman yolcusu! Anlattıkları şoke etti

ABD'nin yüksek teknolojileri sayesinde zamanda yolculuk yaptığını öne süren Michael Macintosh'in iddiaları şaşırttı.
ABD'nin yüksek teknolojileri sayesinde zamanda yolculuk yaptığını öne süren Michael Macintosh'in iddiaları şaşırttı.
Zaman yolcusu olduğunu söyleyen Michael Macintosh 2024 yılında ABD Başkanı seçileceğini öne sürdü.
Zaman yolcusu Michael Macintosh, beş yaşındayken Kızıl Gezegen Mars'ı seyahat ettiğini ve çeşitli fizik ötesi güçleri olduğunu söyledi.
Zaman yolcusu Michael Macintosh'un iddiaları diğer zaman yolcularının aksine oldukça çarpıcı.
Michael Macintosh, ABD'nin çok gizli görevi kapsamında önceki ABD Başkanı Barack Obama ile beraber çalıştığını iddia etti.
Oldukça sıra dışı iddialarını bir bir sıralayan zaman yolcusu, kronovizyon adlı bir teknolojiye erişimi olduğunu belirtti.
Michael Macintosh, ABD'nin gizli teknolojileri üzerinde bir başka kişi ile daha beraber çalıştığını ve bu kişinin 2032 yılında ABD Başkanı olacağını anlattı.