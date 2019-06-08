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Teknokulis Galeri 2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Karız Kanalları, Orta Asya'da, Turfan bölgesinde yapılmış yeraltı su şebekesi sistemi. Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri. Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor. Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağlarından Turfan istikametinde toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yer altı su kanalları inşa edilmesinin ardından bölge, cenneti andıran güzel manzaralara sahip.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Çinliler bu kanalları ülkelerindeki üç harikadan biri olarak gösteriyorlar.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Bu kanallar bundan 2 bin 200 yıl önce Uygur Türkleri tarafından yapılmış.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Kanalın derinliği 110 metreden başlıyor. Kanallar çölün altından ağ gibi örülmüş.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Tarihte kuyu kanalları olarak adlandırılan Karez kanalları, yöre insanlarının Tanrı Dağlarında eriyen kar sularının yer altına sızmasından oluşan sudan yararlanması için inşa edilen bir sulama projesi.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Aralıklarla açılan kuyular yardımıyla tarım alanları sulanıyor. Tanrı Dağları ile Turfan arasındaki bölge çöl olduğundan suyun aşırı sıcaktan buharlamaması için Karız su kanalları yeraltında inşa ediliyor..

2200 yıl önce Türkler tarafından yapılan mühendislik harikası!

Turfan'ın su ihtiyacının yüzde 30'u, hala bu yer altı kuyuları olan Karez kanallarından sağlanıyor.

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