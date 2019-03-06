'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

2200 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı.
2200 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı.
"Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor ama doğruyu söylüyorum. Ben zaman yolcusuyum." diyerek başlayan zaman yolcusu iddialarını tek tek anlatıyor.
Hem geçmişte hem de gelecekte bulunduğunu söyleyen zaman yolcusu artık hikayesini anlatma zamanının geldiğini belirtiyor.
Geçmişe gelme sebebinden bahseden zaman yolcusu hikayesinin 2028 yılında başladığını öne sürüyor.
Zaman yolcusuna göre zamanda yolculuk teknolojisi 2028'de icat edildi.
Zaman makinesinin keşfi ile beraber çok gizli bir programın parçası olmayı seçtiğini söyleyen zaman yolcusu projedeki bazı kişilerin 2100 yılına bazılarının ise 2200 yılına gittiğini iddia ediyor.
Zaman yolcusuna göre 2200 yılı insanoğlunun zamanda en ileriye gittiği tarih.