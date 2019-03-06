sabah

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Yıllar içinde olduğunu iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Gelecekte yaşanacak olaylarla alakalı ilginç açıklamalar yaptılar. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince sosyal medyada ilginç tartışmalar başlamıştı. Şimdi ise başka bir zaman yolcusu ortaya çıktı ve şaşırtıcı iddiaları ileri sürdü.

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

2200 yılından geldiğini iddia eden , gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı.

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

"Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor ama doğruyu söylüyorum. Ben zaman yolcusuyum." diyerek başlayan iddialarını tek tek anlatıyor.

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Hem geçmişte hem de gelecekte bulunduğunu söyleyen artık hikayesini anlatma zamanının geldiğini belirtiyor.

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Geçmişe gelme sebebinden bahseden hikayesinin 2028 yılında başladığını öne sürüyor.

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Zaman makinesinin keşfi ile beraber çok gizli bir programın parçası olmayı seçtiğini söyleyen projedeki bazı kişilerin 2100 yılına bazılarının ise 2200 yılına gittiğini iddia ediyor.

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Zaman yolcusuna göre 2200 yılı insanoğlunun zamanda en ileriye gittiği tarih.

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