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Teknokulis Galeri ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

'nin hacklenmeyen planı ortaya çıktı

günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi internetten kolayca halledebiliyoruz. Ancak madalyonun diğer yönü var, yani siber suçlar. Teknolojinin gelişmesi ve internetin yayılmasıyla birlikte siber suçlar da arttı. Hackerlar kullanıcıların değerli bilgilerini ele geçirmek, şirketlerin ve kuruluşların alt yapılarına sızmak için farklı farklı yöntemler deniyorlar. 'nin hackerlara karşı planı belli oldu. 83 kilometrelik kuantum ağı kuran ABD, 10 yıllık 'hacklenemez' internet planını açıkladı.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

'li bilim insanları, kuantum bilgi işleme teknolojisine dayanan daha güvenli bir için altyapı çalışmalarında başladı.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

Enerji Bakanlığı yetkilileri 'sanal ortamda hacklenemeyen' olarak tanımlanan kuantum planını kamuoyu ile paylaştı.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, proje kapsamında kuantum mekaniği kullanarak mevcut ağlardan daha güvenli veri aktarımı sağlaması planlanıyor.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

Yapılan açıklamada "Kuantum veri aktarımının en önemli özelliği, bilginin iki konum arasında iletilirken ele geçirilmesinin son derece zor olmasıdır. Bilim insanları bu özelliği sanal ortamda hacklenemez ağlar yapmak için kullanmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 10 yıl içinde kuantum internetin bir prototipinin oluşturulması planlanıyor.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda enerji bakanlığına bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Chicago Üniversitesi'nden bilim insanları, ülke çapındaki kara temelli en uzun kuantum ağlarından birini oluşturmayı başarmıştı.

ABD'nin hacklenmeyen internet planı ortaya çıktı

Bu proje kapsamanda ve Chicago banliyölerinde 83 kilometrelik bir "kuantum ilmek" üretilmişti.

(NTV)

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