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bu modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

genel olarak ürünlerine uzun zaman yazılım desteği veriyor. Mesela 5, 6 sürümüyle piyasaya sürülmüştü ve iOS 10'a kadar güncelleme aldı. Tabii ki Apple belirli bir süre sonra yazılım desteğini kesiyor. Sizler için Apple'ın desteğini çektiği iPhone modellerini listeledik. Eğer elinizde bu iPhone'lardan biri varsa artık yazılım güncellemesi alamayacaksınız.

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

'ın eskide kalan modellerinden birini kullanıyorsanız dikkat! Apple, güncellemesi yaptıkça bazı telefonlar artık Apple tarafından desteklenmiyor. Peki bugüne kadar hangi telefonlar 'ölüm'e terk edildi?

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

'ın yıllar önce satışa sunduğu ve geniş ekranıyla dikkat çeken 6S Plus modeli artık Apple'ca desteklenmiyor.

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

6S için de durum pek farklı değil. Elinizde bu telefon varsa artık güncelleme alamıyorsunuz demektir.

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

6 Plus ise iPhone 6S serisine göre çok daha önce desteğinden mahrum kalan bir telefon oldu.

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

6 ise iPhone 6 Plus'ın küçük ekranlı olan modeli ve o da artık desteğine maalesef sahip değil.

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

5S, iPhone SE'den önce karşımıza çıkan minik ebatlı son telefon... Ancak cihaz hayli eskidiğinden 'ın destek listesinden çıkarılmış durumda.

Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar

5C ise satışa çıktığında 'ın daha düşük fiyatlara sahip olan bir telefonuydu; ancak bu model de 'demode' oldu bile!

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