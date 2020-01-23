Apple bu iPhone modellerinin fişini çekti! İşte desteği kesilen iPhone'lar
Apple genel olarak ürünlerine uzun zaman yazılım desteği veriyor. Mesela iPhone 5, iOS 6 sürümüyle piyasaya sürülmüştü ve iOS 10'a kadar güncelleme aldı. Tabii ki Apple belirli bir süre sonra yazılım desteğini kesiyor. Sizler için Apple'ın desteğini çektiği iPhone modellerini listeledik. Eğer elinizde bu iPhone'lardan biri varsa artık yazılım güncellemesi alamayacaksınız.
iPhone 6S için de durum pek farklı değil. Elinizde bu telefon varsa artık güncelleme alamıyorsunuz demektir.