Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

iPhone 14'ün ortaya çıkmasına hala en az bir ay var. Her gün yeni iddialar yaygınlaşırken fiyat konusunda da ortaya yeni iddialar atıldı. Birçok iddia, iPhone 14 serisinin daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyacağını öne sürdü, ancak bu hafta çelişkili bir söylenti ortaya çıktı.