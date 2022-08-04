Apple'dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!
iPhone 14'ün ortaya çıkmasına hala en az bir ay var. Her gün yeni iddialar yaygınlaşırken fiyat konusunda da ortaya yeni iddialar atıldı. Birçok iddia, iPhone 14 serisinin daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyacağını öne sürdü, ancak bu hafta çelişkili bir söylenti ortaya çıktı.
İddiaları yapan Kullanıcı, bu bilgilerin "büyük bir ABD finans kuruluşundan" geldiğini iddia ediyor. Ancak hangisi olduğunu belirtmiyor.
Kullanıcı, bu kararın üst düzey yönetici tarafından verildiğini iddia ediyor, bu da Tim Cook'u öne sürüyor.