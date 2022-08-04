sabah
Teknokulis Galeri Apple'dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

Apple'dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

iPhone 14'ün ortaya çıkmasına hala en az bir ay var. Her gün yeni iddialar yaygınlaşırken fiyat konusunda da ortaya yeni iddialar atıldı. Birçok iddia, iPhone 14 serisinin daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyacağını öne sürdü, ancak bu hafta çelişkili bir söylenti ortaya çıktı.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

Kore web sitesi Naver'da yer alan yeni bir gönderiye göre, Apple iPhone 14 temel modelinin fiyatını artırmayacak.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

İddiaları yapan Kullanıcı, bu bilgilerin "büyük bir ABD finans kuruluşundan" geldiğini iddia ediyor. Ancak hangisi olduğunu belirtmiyor.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

Küresel akıllı telefon pazarının son aylarda güçlü bir şekilde mücadele etmesine rağmen, Apple'ın giriş seviyesi iPhone 14'ün fiyatını "sabitleyeceğini" bildiriliyor.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

Kullanıcı, bu kararın üst düzey yönetici tarafından verildiğini iddia ediyor, bu da Tim Cook'u öne sürüyor.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

Apple, son iki yıldır sonbaharda dört iPhone modeli çıkarıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini, daha büyük emsallerinden daha düşük özellikli ve daha düşük fiyatlı modeller olarak piyasaya sürüldü.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

Bu yılki sızıntılar, Apple'ın ikinci bir 6.7 inç iPhone "mini" modelini ortadan kaldıracağını iddia ediyor. Sonuç olarak, yeni serinin giriş fiyatı muhtemelen geçtiğimiz iki yıla oranla daha yüksek bir fiyata sahip olacaktır.

Apple’dan sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak!

iPhone 12 ve iPhone 13 temel modellerinin her biri 799 dolardan başlamıştı. Bazı söylentiler, tüketicilerin 2022'de daha ucuz mini bir model seçemeyecek olmasına rağmen, iPhone 14 için olası bir 100 dolarlık fiyat artışına işaret etti.

SON DAKİKA