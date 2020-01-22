Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

Apple'ın bu gizli üssünde her yer masmavi... Elbette bunun bir sebebi var! Gelin, sizi Apple'ın gizli üssüne götürelim...
Apple'ın bu gizli üssünde her yer masmavi... Elbette bunun bir sebebi var! Gelin, sizi Apple'ın gizli üssüne götürelim...
Dışarıdan binaya giriş yapmak istediğinizde herhangi bir tabela veya yazı bulunmuyor. Gerçekten de üssün nerede olduğunu önceden bilmeden ya da yardım almadan bulabilme şansınız yok.
9 bin metrekarelik bir depo içinde dünyanın en ilginç robotu görev yapıyor. İsmi ise Daisy.
Boyu 10 metreyi bulan Daisy, beş farklı kola sahip. Peki bu gizli üste ne yapıyor dersiniz?
Telefon 'katili' Daisy'nin görevi 2012'den bugüne satışa sunulan iPhone modellerini parçalarına ayırmak. Evet burası bir üretim merkezi değil, parçalama merkezi...
Sadece bir saat içinde 200 iPhone'u parçalarına ayırabilen Daisy, ürünü parçalarken içindeki parçalara hasar vermeden bunu yapıyor. Kamerasını, pilini tane tane ve hızlı bir şekilde ayrıştırıyor.