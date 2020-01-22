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'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

'ın ismi yeni modelleri ile sıklıkla gündeme geliyor. Son söylentilere göre Apple, ve 12 Pro Max modellerinde 'Navy Blue' adında mavi renk seçeneği sunacak. Bununla birlikte iPhone SE2'nin de yolda olduğu söyleniyor. Yeni iPhone'lar üstünde çalışmaya devam eden Apple'ın bir sırrı daha ortaya çıktı. Teknoloji devinin kimsenin bilmediği gözlerden uzakta olan bir binasının içinde neler olduğu görüntülendi. İşte detaylar...

Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

'ın bu gizli üssünde her yer masmavi... Elbette bunun bir sebebi var! Gelin, sizi Apple'ın gizli üssüne götürelim...

Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

Dışarıdan binaya giriş yapmak istediğinizde herhangi bir tabela veya yazı bulunmuyor. Gerçekten de üssün nerede olduğunu önceden bilmeden ya da yardım almadan bulabilme şansınız yok.

Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça
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Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

9 bin metrekarelik bir depo içinde dünyanın en ilginç robotu görev yapıyor. İsmi ise Daisy.

Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

Boyu 10 metreyi bulan Daisy, beş farklı kola sahip. Peki bu gizli üste ne yapıyor dersiniz?

Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

Telefon 'katili' Daisy'nin görevi 2012'den bugüne satışa sunulan modellerini parçalarına ayırmak. Evet burası bir üretim merkezi değil, parçalama merkezi...

Apple'ın gizli binası şaşkına çeviriyor! Her şey paramparça

Sadece bir saat içinde 200 'u parçalarına ayırabilen Daisy, ürünü parçalarken içindeki parçalara hasar vermeden bunu yapıyor. Kamerasını, pilini tane tane ve hızlı bir şekilde ayrıştırıyor.

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