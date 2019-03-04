sabah

Bilim insanlarından '' uyarısı!

İki Alman yazdıkları kitap ile insanoğlunun dünya dışı medeniyet arayışının sonuçları hakkında uyarılarda bulundu.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

Michael Schetsche ve Andreas Anton isimli iki Alman bilim insanın yeni kitabı dünya dışı medeniyet arayışının potansiyel tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

Zira iki uzaya gönderilen sinyallerin medeniyetimizin sonunu getirebileceği olasılığının altını çizdi ve bu projelerin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

Anton ve Schetsche göre, gönderdiğimiz sinyaller ile varlığımızdan haberdar ettiğimiz dünya dışı medeniyet barışçıl bir topluluk olmayabilir.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

Benzer iddia geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ünlü İngiliz fizikçi 'den gelmişti.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

Defalarca dünya dışı varlıkların başka bir deyişle uzaylıların insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunan Hawking, bu yönde araştırmalarda bulunmanın insanlığın kendi sonunu yaklaştırdığı uyarısında bulunmuştu.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

UZAYLILAR NEDEN BİZİMLE BAĞLANTI KURMUYOR?

Peki Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte çalışanın cevabı

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bu kez de bilimin merceğinde.

Bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı!

Amerikan Havacılık ve Dairesi () çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya attı.

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