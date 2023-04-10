Birçok teknoloji uzmanı ve kullanıcının fikrine göre, MacOS'un kullanımının Windows ve Linux gibi diğer işletim sistemlerinden daha kolay olduğu düşünülüyor.
Bilmeniz Gereken 10 Mac İpucu
Milyonlarca Mac kullanıcısından biriyseniz, sizi şaşırtan birkaç MacOS özelliğiyle karşılaşmış olabilirsiniz.
Mac kullanıcılarının belki de bilmedikleri birçok gizli özellik var, örneğin, ek yazılım yüklemeden Mac'inizde bir ekran kaydı almak gibi.
İşte kaçırmak istemeyeceğiniz 10 Mac özelliği, ipucu ve püf noktası.
Bölünmüş Ekran Kullanın
Bölünmüş Ekran, herhangi bir pencereyi yeniden boyutlandırmadan tek bir Mac ekranında yan yana iki uygulama çalıştırmanızı sağlar. Bu, iki farklı programda çalışıyorsanız uygulamalar arasında geçiş yapmanızı ve yerinizi kaybetmenizi önler.
Bölünmüş Ekran'ı etkinleştirmenin ve devre dışı bırakmanın yolu şöyledir:
-
İki uygulama açın ve ekranın zıt yanlarına yerleştirin.
-
Bir uygulamanın penceresinin sol üst köşesindeki yeşil kabarcığın üzerine gelin veya tıklayın, açılır menüyü açın.
-
Pencereyi Ekranın Soluna Diz veya Pencereyi Ekranın Sağına Diz'ı seçin. Bu, o uygulamanın ekranın o tarafını doldurmasını sağlar.
-
Diğer uygulamaya karşı ekranın karşı tarafındaki diğer uygulamayı tıklayın, böylece ekranın geri kalan kısmını doldurur.
Bölünmüş Ekran'dan çıkmak için, yeşil kabarcığa yeniden tıklayın veya klavyenizde Esc tuşuna basın. Bu, sadece bir uygulamayı Bölünmüş Ekran'dan çıkarır -- diğer uygulama şimdi kendi masaüstünde tam ekran modunda olacaktır.
Option tuşuyla zorla kapatma
Mac'inizdeki bir uygulama donduysa veya düzgün çalışmıyorsa, Option tuşunu kullanarak uygulamayı hızlıca zorla kapatabilirsiniz. Option tuşuna basılı tutun, ardından ekranınızın altındaki dock'ta sorun yaşadığınız uygulamaya iki parmakla tıklayın. Daha sonra, arızalı uygulamayı kapatmak için Zorla Kapat'ı tıklayın.
Dönüşümler ve basit matematik işlemleri için Spotlight'ı kullanın
Spotlight, dönüşümler yapmanıza ve basit matematik problemlerini çözmenize yardımcı olabilir.
Mac'inizde yerleşik Spotlight özelliğini kullanarak aramaların yanı sıra dönüşümler veya basit matematik işlemleri yapabilirsiniz. Spotlight'u açmak için Command + boşluk çubuğuna basın veya menü çubuğunun sağ üst köşesindeki büyüteç simgesine tıklayın. Daha sonra, litre cinsinden galonlar gibi çevirmek istediğiniz şeyi veya bir matematik problemini yazın ve Spotlight gerisini yapacaktır. Google'a ihtiyacınız yok.