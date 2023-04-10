Bilmeniz Gereken 10 Mac İpucu

Dönüşümler ve basit matematik işlemleri için Spotlight'ı kullanın

Spotlight, dönüşümler yapmanıza ve basit matematik problemlerini çözmenize yardımcı olabilir.

Mac'inizde yerleşik Spotlight özelliğini kullanarak aramaların yanı sıra dönüşümler veya basit matematik işlemleri yapabilirsiniz. Spotlight'u açmak için Command + boşluk çubuğuna basın veya menü çubuğunun sağ üst köşesindeki büyüteç simgesine tıklayın. Daha sonra, litre cinsinden galonlar gibi çevirmek istediğiniz şeyi veya bir matematik problemini yazın ve Spotlight gerisini yapacaktır. Google'a ihtiyacınız yok.