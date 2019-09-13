Bir anda ortadan kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren adam!

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve bu konuyla ilgili paylaşımlar yapan birçok kişi ortaya çıktı. Ama şimdiye kadar hiç biri bu görüntülerdeki adam kadar ses getirmedi. Daha önce tartışma konusu olan bu görüntüler, yeniden sosyal medya gündemine taşındı.