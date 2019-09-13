Zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve bu konuyla ilgili paylaşımlar yapan birçok kişi ortaya çıktı. Ama şimdiye kadar hiç biri bu görüntülerdeki adam kadar ses getirmedi. Daha önce tartışma konusu olan bu görüntüler, yeniden sosyal medya gündemine taşındı.
Bir anda ortadan kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren adam!
Bir süre önce internette yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri büyük tartışmalara yol açmıştı. Görüntülerde yer alan adam bir anda ortadan kayboluyordu. Kimileri görüntülerin sahte olduğunu dile getirmiş, kimileri ise gerçek olduğunu belirtmişti. İddialara göre söz konusu olayda kaybolan adam bir zaman yolcusu. Bu olay sosyal medyada bir kere daha gündeme getirildi. Zaman yolculuğu hakkındaki tartışmaların fitili bir kez daha ateşlendi.
Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.
Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zaman içinde yolculuk yapabiliyordu.
Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu.
Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.
Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.
Bunun son örneği ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşandı.