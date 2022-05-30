Instagram hesabının, başkası tarafından ele geçirildiğinden şikayet edenlerin sayısındaki artışa dikkat çeken Survivor Dijital Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Binlerce veya milyonlarca takipçiniz olmasa bile siber suçlular tarafından hedef alınabilirsiniz ve bazen başka birinin profilinize erişim sağlayıp sağlamadığı anlamanız çok uzun sürebilir" dedi.
Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.
Son dönemlerde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklar arttı. Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını ele geçirerek hesap sahibi gibi davranarak insanları dolandırmaya devam ediyor. Çevrenizdeki kullanıcılardan aldığınız bu maillere ya da mesajlara dikkat edin...
Açıkelli, Hesabınızın ele geçirilmesine dair "En belirgin işaret, kayıtlı e-postanızda veya telefon numaranızda bir değişiklik olup olmadığıdır" dedi.
Açıkelli, Instagram dolandırıcılarının yaptığı en yaygın uygulamanın kimlik hırsızlığı olduğunu belirterek, dolandırıcıların kullandığı en yaygın yöntemleri şu şekilde sıraladı:
"Yaygın stratejiler arasında, örneğin yetkisiz birinin hesabınıza giriş yapmış olabileceğini iddia eden aldatıcı e-postalar göndererek aciliyet duygusu uyandırmak yer alır.
E-posta genellikle, bir kez tıklandığında sizi kimlik bilgilerinizi toplayacak ve dolandırıcıların hesabınıza erişmesine izin verecek sahte bir Instagram giriş sayfasına yönlendirir.
Bu sayfada sahte bir şifre sıfırlama bağlantısı vardır. Alternatif olarak, dolandırıcılar, telif hakkı ihlali nedeniyle başınızın belada olduğunu ve bir bağlantıya tıklayarak ve bir form doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini ima eden mesaj ya da mailler gönderebilir.
Ancak bunu yaparsanız, başka bir sahte oturum açma sayfasına yönlendirilirsiniz. Bazen dolandırıcılar Instagram desteğinin kimliğine bürünmeye çalışır ve sizinle doğrudan mesajlar yoluyla da iletişim kurar.