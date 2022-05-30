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Teknokulis Galeri Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Son dönemlerde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklar arttı. Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını ele geçirerek hesap sahibi gibi davranarak insanları dolandırmaya devam ediyor. Çevrenizdeki kullanıcılardan aldığınız bu maillere ya da mesajlara dikkat edin...

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Instagram hesabının, başkası tarafından ele geçirildiğinden şikayet edenlerin sayısındaki artışa dikkat çeken Survivor Dijital Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Binlerce veya milyonlarca takipçiniz olmasa bile siber suçlular tarafından hedef alınabilirsiniz ve bazen başka birinin profilinize erişim sağlayıp sağlamadığı anlamanız çok uzun sürebilir" dedi.

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Açıkelli, Hesabınızın ele geçirilmesine dair "En belirgin işaret, kayıtlı e-postanızda veya telefon numaranızda bir değişiklik olup olmadığıdır" dedi.

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Açıkelli, Instagram dolandırıcılarının yaptığı en yaygın uygulamanın kimlik hırsızlığı olduğunu belirterek, dolandırıcıların kullandığı en yaygın yöntemleri şu şekilde sıraladı:

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

"Yaygın stratejiler arasında, örneğin yetkisiz birinin hesabınıza giriş yapmış olabileceğini iddia eden aldatıcı e-postalar göndererek aciliyet duygusu uyandırmak yer alır.

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

E-posta genellikle, bir kez tıklandığında sizi kimlik bilgilerinizi toplayacak ve dolandırıcıların hesabınıza erişmesine izin verecek sahte bir Instagram giriş sayfasına yönlendirir.

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Bu sayfada sahte bir şifre sıfırlama bağlantısı vardır. Alternatif olarak, dolandırıcılar, telif hakkı ihlali nedeniyle başınızın belada olduğunu ve bir bağlantıya tıklayarak ve bir form doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini ima eden mesaj ya da mailler gönderebilir.

Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Ancak bunu yaparsanız, başka bir sahte oturum açma sayfasına yönlendirilirsiniz. Bazen dolandırıcılar Instagram desteğinin kimliğine bürünmeye çalışır ve sizinle doğrudan mesajlar yoluyla da iletişim kurar.

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