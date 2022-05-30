Böyle bir e-posta aldıysanız sakın açmayın... Hesabınız çalınabilir.

Bu sayfada sahte bir şifre sıfırlama bağlantısı vardır. Alternatif olarak, dolandırıcılar, telif hakkı ihlali nedeniyle başınızın belada olduğunu ve bir bağlantıya tıklayarak ve bir form doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini ima eden mesaj ya da mailler gönderebilir.