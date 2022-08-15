Eylül ayının Apple için büyük bir anlamı var. Apple'ın yeni serisi genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtılıyor.
Bu ay yeni bir telefon almayın! Apple'ın size bir sürprizi olabilir
Mevcut telefonunuzu yükseltmeyi ya da telefon değiştirmeyi düşünüyorsanız bir ay daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü Apple, bazı heyecan verici haberleri beklenenden çok daha erken duyurmak üzere olabilir.
ABD teknoloji firması, yeni nesil cihazlarını sonbaharda ortaya çıkarmak için uzun süredir devam eden bir geleneğe sahip ve yükseltmeyi düşünen herkes, bu ünlü telefonlara hangi yeni özelliklerin geldiğini görmek için gelecek aya kadar kesinlikle beklemeli.
Neyse ki, Apple hayranlarının, şirketin California'daki genel merkezinden bu yılki açılış konuşmasının normalden çok daha erken olabileceğine dair söylentiler internette dolaşıyor.
Önceki yıllarda, iPhone'lar her zaman Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıldı. Örneğin, iPhone 13, 14 Eylül'de geldi ve iPhone 11, 10 Eylül'de tanıtıldı. Ancak iddialar 2022'de durumun böyle olmayabileceği yönünde.
Çok sayıda rapor, iPhone 14'ün 6-7 Eylül'de dünyaya açıklanacağını gösteriyor. Eğer iddialar doğruysa, telefon değiştirmeyi düşünen kullanıcıların birkaç hafta daha beklemesi gerektiği söyleniyor.
Apple 6 Eylül'de yeni cihazlarını ortaya çıkarırsa, ön siparişlerin o hafta içinde 16 Eylül Cuma gününden itibaren alınacaktır.
Yaklaşan tüm Apple etkinliklerinde olduğu gibi, bu güncellemelerde nelerin yer alacağı hakkında ayrıntılar oldukça az kalıyor.