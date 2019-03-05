Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Milyonlarca insan herhangi bir akıllı telefon modelini kullanıyor, ancak diğer yandan işin güvenlik boyutu var. Akıllı telefonlar, aslında tüm mobil cihazlar hackerların hedefinde. Siber korsanlar değerli bilgileri çalmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Mesela masum bir fotoğraf uygulması içinde telefondaki bilgileri çalmaya yönelik zararlı bir yazılım olabiliyor.
Google geçtiğimiz haftalarda bir dizi uygulamanın aslında şifre, rehber, fotoğraf ve diğer bilgileri çalmaya yönelik olduğunu ortaya çıkardı. İşte mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları...
Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
Master Cleaner - CPU Booster:
Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun!
Antivirus Free : Process Virus
Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.
Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
Pro Camera Beauty
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.
Cartoon Art Photo
Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.