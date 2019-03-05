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Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Milyonlarca insan herhangi bir modelini kullanıyor, ancak diğer yandan işin güvenlik boyutu var. Akıllı telefonlar, aslında tüm mobil cihazlar hackerların hedefinde. Siber korsanlar değerli bilgileri çalmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Mesela masum bir fotoğraf uygulması içinde telefondaki bilgileri çalmaya yönelik zararlı bir yazılım olabiliyor.

geçtiğimiz haftalarda bir dizi uygulamanın aslında şifre, rehber, fotoğraf ve diğer bilgileri çalmaya yönelik olduğunu ortaya çıkardı. İşte mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları...

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte 'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Master Cleaner - CPU Booster:

Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun!

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Antivirus Free : Process Virus

Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Realtime Booster

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Pro Camera Beauty

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.

Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Photo

Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.

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