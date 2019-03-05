Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Şifreler, fotoğraflar ve değerli bilgileriniz tehlike altında

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Milyonlarca insan herhangi bir akıllı telefon modelini kullanıyor, ancak diğer yandan işin güvenlik boyutu var. Akıllı telefonlar, aslında tüm mobil cihazlar hackerların hedefinde. Siber korsanlar değerli bilgileri çalmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Mesela masum bir fotoğraf uygulması içinde telefondaki bilgileri çalmaya yönelik zararlı bir yazılım olabiliyor.

Google geçtiğimiz haftalarda bir dizi uygulamanın aslında şifre, rehber, fotoğraf ve diğer bilgileri çalmaya yönelik olduğunu ortaya çıkardı. İşte mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları...