Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!
Android, tehlikeli ve yeni bir kötü amaçlı yazılım türünü keşfetti. WhatsApp ve YouTube uygulamaları olarak gözüken bu uygulamalar tüm kişisel bilgilerinizi alıp telefonunuzu bozabilir.
Yakın tarihte yayınlanan bir raporda Dracarys isimli kötü amaçlı yazılımın popüler uygulamaların sahte sürümlerine enjekte edildiği ortaya çıktı.
Bu kötü amaçlı yazılım türü, bir Android cihazdan arama kayıtlarını, iletişim bilgilerini, dosyaları, SMS metinlerini, coğrafi konumu ve cihaz ayrıntılarını çalmanın yanı sıra gizlice fotoğraf çekebilir, telefonun veya tabletin mikrofonunu etkinleştirebilir ve bir kullanıcının onayı olmadan uygulamalar yükleyebilir.
Game of Thrones dizisinden esinlenilerek adlandırılan Dracarys yazılımının en son İngiltere, Yeni Zelanda, Hindistan ve Pakistan'da görülen saldırılar APT hack grubu tarafından yayıldığı iddia ediliyor.
Bu kötü amaçlı yazılım, bir cihazın erişilebilirlik hizmetlerini kötüye kullandıktan sonra bir dizi farklı özelliğe erişir ve bu da daha sonra artan izinlere erişim sağlar.
Meta rapor şunları söyledi: "Bitter'i Dracarys adını verdiğimiz yeni bir özel Android kötü amaçlı yazılım ailesi kullanarak bulduk. Özellikle, engelli kullanıcılara yardımcı olmak için Android işletim sistemindeki bir özellik olan erişilebilirlik hizmetlerini, kullanıcının bunu yapmasına gerek kalmadan uygulamaya otomatik olarak tıklamaları ve belirli izinler vermeleri için kullandı.