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Teknokulis Galeri Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Android, tehlikeli ve yeni bir kötü amaçlı yazılım türünü keşfetti. WhatsApp ve YouTube uygulamaları olarak gözüken bu uygulamalar tüm kişisel bilgilerinizi alıp telefonunuzu bozabilir.

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Android kullanıcılarını uyardı. YouTube ve WhatsApp uygulamalarında saklanan tehlikeli ve kötü amaçlı bir yazılım türü hakkında kırmızı alarma geçen Meta, kullanıcıları dikkat etmesi konusunda uyardı.

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Yakın tarihte yayınlanan bir raporda Dracarys isimli kötü amaçlı yazılımın popüler uygulamaların sahte sürümlerine enjekte edildiği ortaya çıktı.

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Bu kötü amaçlı yazılım türü, bir Android cihazdan arama kayıtlarını, iletişim bilgilerini, dosyaları, SMS metinlerini, coğrafi konumu ve cihaz ayrıntılarını çalmanın yanı sıra gizlice fotoğraf çekebilir, telefonun veya tabletin mikrofonunu etkinleştirebilir ve bir kullanıcının onayı olmadan uygulamalar yükleyebilir.

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Game of Thrones dizisinden esinlenilerek adlandırılan Dracarys yazılımının en son İngiltere, Yeni Zelanda, Hindistan ve Pakistan'da görülen saldırılar APT hack grubu tarafından yayıldığı iddia ediliyor.

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Bu kötü amaçlı yazılımın YouTube, Signal, Telegram ve WhatsApp'ın sahte sürümlerinde bulunduğu bildirildi

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Bu kötü amaçlı yazılım, bir cihazın erişilebilirlik hizmetlerini kötüye kullandıktan sonra bir dizi farklı özelliğe erişir ve bu da daha sonra artan izinlere erişim sağlar.

Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Meta rapor şunları söyledi: "Bitter'i Dracarys adını verdiğimiz yeni bir özel Android kötü amaçlı yazılım ailesi kullanarak bulduk. Özellikle, engelli kullanıcılara yardımcı olmak için Android işletim sistemindeki bir özellik olan erişilebilirlik hizmetlerini, kullanıcının bunu yapmasına gerek kalmadan uygulamaya otomatik olarak tıklamaları ve belirli izinler vermeleri için kullandı.

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