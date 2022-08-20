Bu uygulamalar telefonunuzu bozuyor!

Meta rapor şunları söyledi: "Bitter'i Dracarys adını verdiğimiz yeni bir özel Android kötü amaçlı yazılım ailesi kullanarak bulduk. Özellikle, engelli kullanıcılara yardımcı olmak için Android işletim sistemindeki bir özellik olan erişilebilirlik hizmetlerini, kullanıcının bunu yapmasına gerek kalmadan uygulamaya otomatik olarak tıklamaları ve belirli izinler vermeleri için kullandı.