WhatsApp, gönderdiğiniz medyalara başlık ekleyebileceğiniz yeni özelliği kullanıma sundu.
Dev WhatsApp güncellemesi şuanda mevcut!
Büyük WhatsApp güncellemesi, mesajlaşmalarınızı sonsuza kadar değiştirecek! Metinleri iletme şeklinizin değişeceği güncelleme şuanda mevcut.
Bu nedenle, başlıklı bir içeriğiniz varsa, ilettiğiniz mesaja bunu ekleyebileceksiniz.
Aynısı diğer medya türleri için de geçerlidir. Bu sayede iletirken başlığı kaybetmezsiniz. Değişikliği kontrol etmek için telefonunuzdaki güncellemeleri kontrol etmeniz gerekir.
WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Ardından bir sohbete gidin ve başlıklı bir fotoğrafı iletmeye çalışın.
Resim yazısı korunabiliyorsa, özelliğin telefonunuzda aktif olduğunu anlayabilirsiniz. Hemen işe yaramazsa panik yapmayın.
Bazen büyük WhatsApp değişikliklerinin tamamen kullanıma sunulması birkaç gün (hatta haftalar) sürebilir. Bu özellik WhatsApp'ın beta sürümünde bir süredir test aşamasındaydı.
WhatsApp özelliklerini herkesten önce denemek istiyorsanız, yaklaşan güncellemeleri denemek için betaya katılabilirsiniz.