Dünyayı sarsan açıklama! Zamanda yolculuk mümkün mü?

Yıllardır zaman yolcusu olduğunu iddia eden bazı insanlar ortaya çıktı ve gelecekle ilgili ilginç olaylardan bahsettiler. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Komplo teorisyenleri zamanda yolculuğun gerçek olduğunu ve bunun şu anda bir sır gibi saklandığını iddia edip duruyor.

Peki gerçekten zamanda yolculuk mümkün mü? Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovik konuya ilişkin tüm dünyanın dikkati çeken bir açıklamada bulundu. İşte herkesin konuştuğu o iddianın perde arkası...